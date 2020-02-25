Возле аквапарка в Евпатории построят очистные сооружения
В Евпатории построят водоочистные сооружения (ВОС). Об этом сообщил на своей странице первый замглавы администрации города Кирилл Вавренюк.
- Вода в Евпатории на сегодняшний день не полностью отвечает российским стандартам качества. Вода достаточно жесткая, с избытком различных примесей, - написал чиновник. - Скоро она станет намного чище!
По его словам, для ВОС власти выделили земельный участок за железнодорожным полотном в районе аквапарка «Банановая республика». Сейчас акваторию в районе будущего строительства исследуют специалисты.
Как сообщается на официальном сайте госзакупок, разработкой проекта занималась компания из Московской области «Аргент Альянс». Стоимость контакта составила почти 130 миллионов рублей.
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования, а также в департаменте городского хозяйства администрации города по адресу: ул. 60-летия ВЛКСМ 10.
Общественные обсуждения назначены на 23 марта 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU