2020-02-25T10:04:02+03:00
Общество

Возле аквапарка в Евпатории построят очистные сооружения

Проект обсудят с общественностью 23 марта
Анастасия ЖУКОВА
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Евпаторийцы пока пьют воду, не соответствующую требованиям к качествуЕвпаторийцы пока пьют воду, не соответствующую требованиям к качествуФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Евпатории построят водоочистные сооружения (ВОС). Об этом сообщил на своей странице первый замглавы администрации города Кирилл Вавренюк.

- Вода в Евпатории на сегодняшний день не полностью отвечает российским стандартам качества. Вода достаточно жесткая, с избытком различных примесей, - написал чиновник. - Скоро она станет намного чище!

По его словам, для ВОС власти выделили земельный участок за железнодорожным полотном в районе аквапарка «Банановая республика». Сейчас акваторию в районе будущего строительства исследуют специалисты.

Как сообщается на официальном сайте госзакупок, разработкой проекта занималась компания из Московской области «Аргент Альянс». Стоимость контакта составила почти 130 миллионов рублей.

С проектом можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования, а также в департаменте городского хозяйства администрации города по адресу: ул. 60-летия ВЛКСМ 10.

Общественные обсуждения назначены на 23 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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