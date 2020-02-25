В Крыму на пожаре погиб человек
За сутки в Крыму потушили шесть пожаров, один человек погиб.
Как сообщил министр чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов, два возгорания произошло в жилом секторе, еще одно – это возгорание мусора.
- С начала года ликвидировано 137 пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора, - рассказал министр.
Всего с начала года спасатели потушили 352 пожара, спасли 19 человек и эвакуировали 761. При этом 25 человек спасти не удалось.
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ИСТОЧНИК KP.RU