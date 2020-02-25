Сразу семь городов Крыма вошли в ТОП 10 популярных мест отдыха в марте

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:11:10+03:00

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Семь крымских курортов вошли в десятку самых популярных мест отдыха в марте этого года.

По информации сервиса бронирования жилья Tvil.ru, туристы бронируют отдых на период от 3,8 до 20,3 ночи и планируют потратить от 1,1 тысячи рублей до 1,8 тысяч рублей в сутки.

Дешевле всего отдохнуть в Феодосии, дороже - в Севастополе. Дольше всего туристы планируют отдыхать в Судаке – около 20 ночей.

Список самых популярных курортов для отдыха в марте:

1. Ялта - 1688,4 рублей / 6 ночей

2. Севастополь - 1823,9 рублей / 6 ночей

3. Сочи - 1404,6 рублей / 6,1 ночи

4. Феодосия - 1076 рублей / 3,8 ночи

5. Алушта - 1378,7 рублей / 6,1 ночи

6. Евпатория - 1175,3 рублей / 5,3 ночи

7. Мисхор - 1517,6 рублей / 6,8 ночи

8. Судак - 1370,3 рублей / 20,3 ночи

9. Анапа - 1200 рублей / 6,8 ночи

10. Новороссийск - 1500 рублей / 4 ночи

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ИСТОЧНИК KP.RU