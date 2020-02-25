У крымчанки изъяли более 30 килограммов краснокнижного осетра

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:39:50+03:00

Женщине грозит до 4 лет лишения свободы и крупный штраф

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Жительницу Ленинского района подозревают в незаконном обороте осетра, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму.

У 57-летней женщины из села Войково пограничники нашли 5 замороженных туш краснокнижной рыбы общим весом 34,4 килограмма. Ее изъяли и направили на экспертизу.

Еще у крымчанки обнаружили биоресурсы разных видов без маркировки и документов.

Если эксперты подтвердят принадлежность изъятой рыбы к конкретным особям осетра, то женщину буду судить за незаконный оборот краснокнижной рыбы. Максимальное наказание за такое преступление до 4 лет лишения свободы и крупный штраф.

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ИСТОЧНИК KP.RU