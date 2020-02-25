У крымчанки изъяли более 30 килограммов краснокнижного осетра
Жительницу Ленинского района подозревают в незаконном обороте осетра, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму.
У 57-летней женщины из села Войково пограничники нашли 5 замороженных туш краснокнижной рыбы общим весом 34,4 килограмма. Ее изъяли и направили на экспертизу.
Еще у крымчанки обнаружили биоресурсы разных видов без маркировки и документов.
Если эксперты подтвердят принадлежность изъятой рыбы к конкретным особям осетра, то женщину буду судить за незаконный оборот краснокнижной рыбы. Максимальное наказание за такое преступление до 4 лет лишения свободы и крупный штраф.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU