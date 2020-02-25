5 тонн мусора собрали коммунальщики возле кинотеатра «Космос» в Симферополе

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:00:23+03:00

В этом году в столице Крыма благоустроят восемь парков и скверов

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С будущей Аллеи космонавтов и территории возле кинотеатра «Космос» в Симферополе убрали 5 тонн мусора.

По информации пресс-службы администрации столицы Крыма, в рамках субботника сотрудники муниципального учреждения «Детский парк» собрали огромное количество листвы и бытовых отходов.

В планах у администрации города благоустроить в этом году восемь общественных территорий. Работы начнут летом.

Сейчас проходит реконструкция сквера Мира, там обновили ступени и дорожки, а в будущем установят освещение, скамейки и посадят новые растения.

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ИСТОЧНИК KP.RU