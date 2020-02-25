На Крым снова надвигается шторм

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:40:35+03:00

На полуострове усилится ветер до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду

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В МЧС по Крыму предупреждают жителей полуострова об усилении юго-западного ветра 26-27 февраля до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ведомства.

Крымчан призывают быть аккуратнее на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и электрических проводов. Также не следует стоять рядом со старыми крупными деревьями, и парковать возле них автомобили.

В ведомстве просят воздержаться жителей полуострова от походов в леса и горы, а также выхода в мору.

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ИСТОЧНИК KP.RU