На Крым снова надвигается шторм
В МЧС по Крыму предупреждают жителей полуострова об усилении юго-западного ветра 26-27 февраля до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду, сообщили в пресс-службе ведомства.
Крымчан призывают быть аккуратнее на улице, держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и электрических проводов. Также не следует стоять рядом со старыми крупными деревьями, и парковать возле них автомобили.
В ведомстве просят воздержаться жителей полуострова от походов в леса и горы, а также выхода в мору.
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ИСТОЧНИК KP.RU