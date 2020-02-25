2020-02-25T15:07:33+03:00
Общество

Шторм и потепление: Погода в Крыму на неделю

На выходных синоптики обещают дожди
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Павел МягкихФото: Павел Мягких
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26 и 27 февраля в Крыму синоптики ожидают теплую погоду до +18 градусов днем и с ночными температурами от 0 до +5 градусов. Тем не менее, на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

- 28 февраля территорию Крыма проходит холодный фронт, температура значительно понизится и будет днем +5…+10 градусов. Ночные температуры существенно не изменятся. В выхлодные на полуострове ожидаем дождь, местами очень сильные, - рассказала КП-Крым руководитель крымского гидрометцентр Татьяна Любецкая.

С начала следующей неделе на полуострове снова потеплеет, температура днем +13…+18, а ночью +2…+7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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