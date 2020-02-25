Шторм и потепление: Погода в Крыму на неделю

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:07:33+03:00

Изменить размер текста: A A

26 и 27 февраля в Крыму синоптики ожидают теплую погоду до +18 градусов днем и с ночными температурами от 0 до +5 градусов. Тем не менее, на полуострове ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с порывами до 25 метров в секунду.

- 28 февраля территорию Крыма проходит холодный фронт, температура значительно понизится и будет днем +5…+10 градусов. Ночные температуры существенно не изменятся. В выхлодные на полуострове ожидаем дождь, местами очень сильные, - рассказала КП-Крым руководитель крымского гидрометцентр Татьяна Любецкая.

С начала следующей неделе на полуострове снова потеплеет, температура днем +13…+18, а ночью +2…+7.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU