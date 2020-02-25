Капремонт моста по улице Гагарина закончат немного позже

25 Февр. 2020 2020-02-25T17:27:07+03:00

До конца марта только смонтируют новые балки

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Для моста по улице Гагарина в Симферополе изготовили 21 балку, сообщили в пресс-службе администрации города. Всего для капремонта объекта надо 28 балок.

- Идёт демонтаж непригодных балок, после чего приступим к демонтажу второй опоры моста. После того как мы демонтируем средний ригель, зальём новый, и бетон наберет прочность, приступим к установке балок, - рассказал директор подрядной организации Алексей Борисов. - Ориентировочно к концу марта планируется смонтировать новые балки.

По его словам, новый ригель, после отливки, должен набрать 100% своей прочности. Это займет примерно 28 суток.

Ранее власти Симферополя обещали закончить ремонт моста до 22 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU