2020-02-26T07:56:20+03:00
Общество

Погода в Крыму на 26 февраля: штормовой ветер и без осадков

Воздух прогреется до +14
Артем АРТЕМОВ
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Водопад Учан-СуВодопад Учан-СуФото: Михаил ПАТЛИС
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26-27 февраля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, передает крымский гидрометцентр.

Так, в Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +12…+14.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-20 м/с.Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13.

ЮБК на переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8; днем +12…+14.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный в первой половине ночи 6-11 м/с, во второй половине ночи 10-15 м/с; днем 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +10…+12.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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