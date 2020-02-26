Погода в Крыму на 26 февраля: штормовой ветер и без осадков

26 Февр. 2020 2020-02-26T07:56:20+03:00

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26-27 февраля в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с, порывы до 25 м/с, передает крымский гидрометцентр.

Так, в Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +12…+14.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 15-20 м/с.Температура воздуха ночью +5…+7, днем +11…+13.

ЮБК на переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8; днем +12…+14.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер южный в первой половине ночи 6-11 м/с, во второй половине ночи 10-15 м/с; днем 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +10…+12.

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ИСТОЧНИК KP.RU