Крымчанин убил подругу и отнес ее труп на железную дорогу

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:18:23+03:00

Мужчина хотел сымитировать самоубийство женщины, но его задержали

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В полицию Джанкоя сообщили, что на одной из улиц города возле железной дороги лежит женщина без признаков жизни.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Крыму, на место инцидента выехали три сотрудника ведомства. Они заметили мужчину, который перетаскивал на ж/д пути труп женщины. Силовики задержали его и вызвали на место следственно-оперативную группу полиции.

Сотрудники МВД выяснили, что днем мужчина со своей подругой выпивали. Они поругались и крымчанин, схватив кухонный нож, несколько раз ударил им женщину. От ранений 37-летняя жительница Джанкоя скончалась на месте.

Ночью мужчина попытался отнести труп на железную дорогу, чтобы сымитировать самоубийство и скрыть следы преступления.

Против 35-летнего жителя Джанкоя возбудили уголовное дело. Примечательно, что ранее его уже судили.

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ИСТОЧНИК KP.RU