Пансионат под Судаком продадут на аукционе

28 Февр. 2020 2020-02-28T11:31:33+03:00

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Пансионат «Алмаз» в селе Морском под Судаком продадут на аукционе. Проект постановления размещен на сайте Госсовета Крыма.

- Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе, закрепленном на праве оперативного управления за государственным учреждением «Распорядительная дирекция имущества РК», - говорится в тексте документа.

С молотка уйдут: пансионат «Алмаз» под Судаком, элеватор в Нижнегорском по улице Победы, 17, и недвижимость в Евпатории по улице Виноградная, 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU