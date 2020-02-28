Пансионат под Судаком продадут на аукционе
Пансионат «Алмаз» в селе Морском под Судаком продадут на аукционе. Проект постановления размещен на сайте Госсовета Крыма.
- Согласовать отчуждение путем продажи на открытом аукционе, закрепленном на праве оперативного управления за государственным учреждением «Распорядительная дирекция имущества РК», - говорится в тексте документа.
С молотка уйдут: пансионат «Алмаз» под Судаком, элеватор в Нижнегорском по улице Победы, 17, и недвижимость в Евпатории по улице Виноградная, 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU