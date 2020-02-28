Женщины хотят отмечать 8 марта в Крыму: Едут жители Москвы, Ростова-на-Дону и Петербурга
Крым вошел в тройку популярных направлений для отдыха в Международный женский день 8 марта. На полуостров едут жители Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
По данным онлайн сервиса продажи билетов Туту.ру, каждый второй билет в Крым на 8 Марта приобретают москвичи возрасте 56 лет и старше. Из Ростова-на-Дону собираются приехать 22% пассажиров. На третьей позиции Санкт-Петербург (9%).
Также москвичи лидируют среди желающих попасть на праздники в Крым авиатранспортом. Рейс «Москва-Симферополь» находится на втором месте по популярности, немного уступая Сочи. На втором месте петербуржцы, а на третьем - жители Ростова-на-Дону.
Больше половины из тех, кто купил авиабилеты в Симферополь с захватом 8 Марта - это женщины (64%).
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ИСТОЧНИК KP.RU