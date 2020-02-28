На крымской таможне конфисковали 65 килограммов женской одежды

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:01:09+03:00

Две женщины и мужчина незадекларировали товар при переходе через границу

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В пункте пропуска «Армянск» изъяли 65 килограммов незадекларированной женской одежды, сообщили в пресс-службе Крымской таможни.

Две женщины и мужчина переходили границу Украины с Крымом, в руках у них были огромные сумки. Таможенникам это показалось подозрительным, и они попросили туристов открыть поклажу.

Там было более 150 единиц женской одежды: блузки, пальто, кардиганы, перчатки, платья и прочее. Граждане сообщили, что сумки с товаром не их. Мужчине и женщинам пообещали дать по 250 гривен, если они перенесут одежду через границу.

Таможенники изъяли весь товар, а против туристов возбудили уголовные дела за недекларирование одежды.

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ИСТОЧНИК KP.RU