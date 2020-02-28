Сильный ветер повредил десятки деревьев в Симферополе

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:27:03+03:00

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В Симферополе спиливают аварийные деревья и ветки, сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма. Порывистый сильный ветер повредил десятки деревьев, которые теперь опасны для горожан.

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Город» уже спилили два аварийных растения на улице Лермонтова, 2/46, на улице Киевская в районе домов 76, 105, 173, на Жени Жигалиной 16, Александра Невского 25, на переулках Смежный, 10 и Элеваторный, 6а, а также на улицах Героев Сталинграда около пивобезалкогольного завода, Ростовская 11, Таврическая 16.

Напомним, что в Крыму объявили штормовое предупреждение на 28 февраля. По прогнозам синоптиков на полуострове будет сильный ветер 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU