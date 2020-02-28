Тонкий, зато длинный: В Ялте к 8 марта приготовят необычный вишневый пирог

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:46:21+03:00

Кулинарное блюдо испекут в честь 160-летия со дня рождения Чехова

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В Ялте к Международному женскому дню решили устроить большой праздник на городской набережной. Главным угощением станет вишневый пирог. Кулинарный изыск длинной 20 метров и шириной 80 сантиметров решили приурочить к 160-летию Антона Павловича Чехова, которое отмечалось 29 января.

Программа празднований начнется 6-го марта с променада «Дама с собачкой» - на красную дорожку городской набережной выйдут барышни с разодетыми питомцами, среди которых выберут лучший собачий наряд и самую грациозную и изящную даму. В жюри - заслуженный инструктор по дрессировке собак Республики Крым Ольга Новикова.

На главной сцене пройдет большой танцевальный флешмоб, а рядом расположится вернисаж крымской косметики и выставка ретро-автомобилей «Женщины. Цветы. Автомобили», где одним из арт-объектов будет автомобиль в цветах.

По традиции на набережной возле причальной стенки морпорта развернется гастрономическая ярмарка с блюдами стрит-фуда и кофейни с горячими напитками.

7-го марта на главной сцене пройдет чемпионат Крыма по флейрингу - «Бармен-шоу».

Ежевечерне на набережной будет проходить выступление крымских кавер-групп и специальных гостей - ансамбля танца «Танок» и фолк-шоу группы «Ярохмель» из Краснодара, заслуженной артистки Кубани Анны Прихитько и советского, российского эстрадного певца и актера Рената Ибрагимова.

В финале праздника: большая цифра 8, вырезанная изо льда и огненное шоу с ходулистами.

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ИСТОЧНИК KP.RU