Ко Дню Победы скверы Симферополя украсят десятками тысяч цветов

28 Февр. 2020 2020-02-28T13:40:57+03:00

Ко Дню Победы в Симферополе высадят 36 тысяч цветов Фото: Анастасия ЖУКОВА

В скверах города высадят 36 тысяч растений

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В Симферополе высадят более 36 тысяч однолетних цветов, в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.

На площади Ленина высадят 18 тысяч цветов, в сквере Победы - 7,5 тысяч, в Семинарском и Казанском скверах по 5,5 тысяч.

- С марта сотрудники «Горзеленхоза» приступят к подготовительным работам. Будет произведена обрезка роз и кустарников, покос газонов, перекопка и прополка клумб, - заметила директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU