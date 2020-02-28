Ко Дню Победы скверы Симферополя украсят десятками тысяч цветов
В Симферополе высадят более 36 тысяч однолетних цветов, в рамках подготовки к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы Крыма.
На площади Ленина высадят 18 тысяч цветов, в сквере Победы - 7,5 тысяч, в Семинарском и Казанском скверах по 5,5 тысяч.
- С марта сотрудники «Горзеленхоза» приступят к подготовительным работам. Будет произведена обрезка роз и кустарников, покос газонов, перекопка и прополка клумб, - заметила директор муниципального учреждения «Горзеленхоз» Мария Бороненкова.
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ИСТОЧНИК KP.RU