Крымские томаты отправятся на материк

28 Февр. 2020 2020-02-28T14:33:38+03:00

С начала года крупнейший производитель овощей на полуострове собрал 200 тонн урожая

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Крупнейший производитель томатов в Крыму уже собрал 200 тонн урожая в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.

Продукцию с предприятия уже поставляют на материковую часть России. В будущем эксперт нарастят, так как всего 30% выращенных томатов покроют потребности крымчан и туристов.

К концу года предприятие из Белогорска планирует произвести около 6,5 тысяч тонн овощей. Тепличный комбинат заработал в этом году, его общая площадь 8 гектаров, а в будущем общая площадь составит более 16 гектаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU