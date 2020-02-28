Крымские томаты отправятся на материк
Крупнейший производитель томатов в Крыму уже собрал 200 тонн урожая в этом году. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза Крыма.
Продукцию с предприятия уже поставляют на материковую часть России. В будущем эксперт нарастят, так как всего 30% выращенных томатов покроют потребности крымчан и туристов.
К концу года предприятие из Белогорска планирует произвести около 6,5 тысяч тонн овощей. Тепличный комбинат заработал в этом году, его общая площадь 8 гектаров, а в будущем общая площадь составит более 16 гектаров.
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ИСТОЧНИК KP.RU