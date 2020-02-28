Пенсионерка погибла при столкновении трех машин в Судаке

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:22:56+03:00

Еще двух человек доставили в больницу с травмами разной степени тяжести

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В Судаке столкнулись три легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму. К сожалению, одна женщина погибла из-за травм.

Спасатели выехали на место. Они с помощью специнструмента освободили 65-летнего водителя ВАЗ 2104, которого зажало металлом, и передали скорой помощи, его 63-летняя пассажирка погибла на месте.

Водитель автомобиля ВАЗ 2114 также получил различные травмы, а водитель BMW отделался царапинами и в медицинской помощи не нуждался.

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ИСТОЧНИК KP.RU