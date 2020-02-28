Украинские пограничники начали измерять температуру всем туристам

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:43:26+03:00

Таким способом они хотят не допустить распространение коронавируса

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С 27 февраля украинские пограничники начали измерять температуру всем, кто едет из Крыма. Об этом сообщили в пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Таким способом в Незалежной выявляют больных коронавирусом.

Все пункты пропуска оснастили ручными термометрами и защитным снаряжением. Пограничники уже проверили за несколько дней 160 тысяч человек.

- Мы приложили максимум усилий, чтобы не допустить распространения инфекции на территории Украины, - рассказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейненко.

Напомним, на территории Крыма не зарегистрировано ни одного случая заболевания китайским коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU