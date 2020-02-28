2020-02-28T17:41:42+03:00
Общество

Руководитель «Поискового движения России» призвала главу Крыма решить вопрос с захоронением 800 солдат армии Долгорукова

Братские могилы обнаружили еще в 2017 году, но останки до сих пор не предали земле
Анастасия ЖУКОВА
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Из братских могил подняли пуговицы, кресты, оружие. Фото: сайт Центрального музея ТавридыИз братских могил подняли пуговицы, кресты, оружие. Фото: сайт Центрального музея Тавриды
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Предать земле найденные близ Армянска в 2017 году останки солдат 2-й армии князя Долгорукова поможет только политическое решение главы республики. Такое мнение высказала журналистам историк Елена Цунаева, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта.

Напомним, в 2017 году поисковики из отряда «Память Перекопа» обнаружили массовое захоронение периода русско-турецких войн второй половины XVIII века. Из братских могил подняли тела 861 человека. Как позднее заключили ученые, все они - солдаты 2-й армии князя Василия Долгорукого. Вероятнее всего, обнаруженные погребения - санитарные. Вот уже три года останки не захоронены должным образом из-за бюрократических трудностей.

Елена Цунаева безжалостно раскритиковала работу поисковиков: отряд не уведомил должным образом ни Минобороны, ни муниципалитет перед началом работ, а когда было обнаружено очевидно старое захоронение, никто не вызвал на место археологов.

- Это легкомысленность, граничащая с нарушением закона! В неловкую ситуацию поставили всех: власти Республики Крым, которая должна принять какое-то решение, научное сообщество, потому что никакого [полагающегося] обследования [могил] не произошло, - заявила Цунаева.

Пока не ясно, где именно хоронить павших воинов, а также на какие деньги.

- Это должно быть политическое решение главы республики, - сказала Елена Цунаева. - И нужно отработать порядок действий [на такой случай]. Крым - это место многих войн, возможно, поисковые отряды еще натолкнутся.

СПРАВКА КП

2-я армия князя Долгорукова в 1771 году получила приказ занять Крым. По течению Днепра русские части, стоявшие в Полтаве, подошли к валу на Перекопском перешейке. Там состоялся бой, и противник бежал в сторону Кафы (нынешняя Феодосия). Впоследствии Долгорукову удалось взять и ее.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Руководитель «Поискового движения России» призвала главу Крыма решить вопрос с захоронением 800 солдат армии Долгорукова
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