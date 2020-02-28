2020-02-28T17:42:10+03:00
Общество

В Алуште построят надземный пешеходный переход

Конструкции возведут над трассой Симферополь-Ялта
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба "Службы автодорог Крыма"Фото: Пресс-служба "Службы автодорог Крыма"
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В Алуште появится надземный пешеходный переход на перекрестке улиц Снежковой и Туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Служба автомобильных дорог Крыма».

Его установят на трассе Симферополь-Ялта. Проект предусматривает оборудование пешеходного перехода подъемными платформами, перилами и лестницами. Длина конструкции составит 39,5 метров, а высота от дороги 5 метров.

Работы по строительству пешеходного перехода начнутся после определения источника финансирования и проведения процедуры определения исполнителя работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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