В Алуште построят надземный пешеходный переход
В Алуште появится надземный пешеходный переход на перекрестке улиц Снежковой и Туристов. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Служба автомобильных дорог Крыма».
Его установят на трассе Симферополь-Ялта. Проект предусматривает оборудование пешеходного перехода подъемными платформами, перилами и лестницами. Длина конструкции составит 39,5 метров, а высота от дороги 5 метров.
Работы по строительству пешеходного перехода начнутся после определения источника финансирования и проведения процедуры определения исполнителя работ.
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ИСТОЧНИК KP.RU