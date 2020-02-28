Ярмарка современного искусства пройдет в Симферополе

28 Февр. 2020 2020-02-28T17:48:31+03:00

Трехдневный фестиваль соберет представителей более 20 галерей, арт-групп и музеев столицы Крыма

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В Симферополе с 28 февраля по 1 марта пройдет ярмарка современного искусства «Simf Art Fair». Для посетителей паблик-токи и мастер-классы.

На одной площадке соберут представителей 20 галерей, арт-групп и музеев столицы Крыма. Будут представлены работы современных арт-направлений от галерей «Неправильный прикус» и LukasGallery, а также творческих объединений «Крымский мост» и «Худфонд».

Фестиваль пройдет во дворе ТРК «Центрум», его открытие запланировано 28 февраля в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU