Воспитанник ялтинского детского морского центра вернулся из парусной кругосветки

28 Февр. 2020 2020-02-28T18:47:54+03:00

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Воспитанник ялтинского Детского морского центра Илья Виденмеер принял участие в парусной кругосветке. Она повторяет маршрут первой русской антарктической кругосветной экспедиции 1819-1821 годов, открывшей Антарктиду.

Как пишет «Крымская газета», в кругосветном плаванье участвуют три крупнейших отечественных парусных корабля: барки «Крузенштерн», «Седов» и учебный фрегат «Паллада». На последнем в составе команды из 88 курсантов морских училищ под наставничесвтом опытного капитана Николая Зорченко шел наш крымчанин, а также Александр Вышкурцев из Сургута, Николай Ковалёв из Ярославля и Роман Михеев из Козьмодемьянска (Республика Марий Эл). Эта четвёрка была отобрана на IV Всероссийском сборе юных моряков в МДЦ «Артек». По флотской традиции при пересечении экватора ребят посвятили в моряков дальнего плаванья.

- Перед лицом Нептуна и его свиты нас ставили на колени, мазали зеленкой и посыпали мукой, вываляв в перьях, протаскивали сквозь трубу. А потом окунали в купель с забортной водой, - поделился своими впечатлениями новоявленный мореман.

Парусник, который отправился в кругосветку из Владивостока 1 ноября, преодолел уже почти 11 тысяч морских миль. В Чили закончился первый этап. Юнги, прошедшие Тихий океан, передали эстафету юнгам из Костромы, Тольятти и Москвы. Далее «Паллада» взяла курс на Кейптаун.

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ИСТОЧНИК KP.RU