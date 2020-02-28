Дорога от «Тавриды» до Ялты должна пропускать до 25 тысяч автомобилей в сутки

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:17:59+03:00

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Планы строительства новой дороги от трассы «Таврида» до села Перевальное и дальше на Южный берег Крыма руководство Минтранса Крыма обсудило с жителями Добровской долины. Планировку территории под участок «Донское – Перевальное» ведет институт «Стройпроект», и варианты прокладки дороги транспортное ведомство обещает обсуждать с жителями еженедельно.

- Дорога от Донского и Трудового на Ялтинскую трассу должна выходить за Перевальным и далее до Алушты, – цитирует министра транспорта Сергея Карпова Крымское информационное агентство. - Отрезок от Перевального до Алушты будет реконструирован для увеличения пропускной способности. Участок от Алушты до Ялты тоже реконструируется путем расширения дороги в узких местах.

В курортный сезон на Южный берег Крыма поток транспорта составляет 20-25 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас транспортный поток зажат в Симферополе на проспекте Победы, на объездной и в микрорайоне «Марьино». Заторы наблюдаются в республиканской столице и в межсезонье, а летом город может парализовать, поэтому вариант с быстрой доставкой на ЮБК жизненно необходим.

Выход, в том числе из этой конкретной ситуации, был озвучен на высшем уровне. Правительство РФ утвердило схему территориального планирования на полуострове, предусматривающую строительство восточного обхода Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU