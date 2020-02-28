2020-02-28T19:17:59+03:00
Экономика

Дорога от «Тавриды» до Ялты должна пропускать до 25 тысяч автомобилей в сутки

Трасса пройдет по Добровской долине в обход Симферополя
Анна КИРИЕНКО
Поделиться:
Новая дорога пройдет от села Донское к селу Перевальное через Добровскую долинуНовая дорога пройдет от села Донское к селу Перевальное через Добровскую долинуФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Планы строительства новой дороги от трассы «Таврида» до села Перевальное и дальше на Южный берег Крыма руководство Минтранса Крыма обсудило с жителями Добровской долины. Планировку территории под участок «Донское – Перевальное» ведет институт «Стройпроект», и варианты прокладки дороги транспортное ведомство обещает обсуждать с жителями еженедельно.

- Дорога от Донского и Трудового на Ялтинскую трассу должна выходить за Перевальным и далее до Алушты, – цитирует министра транспорта Сергея Карпова Крымское информационное агентство. - Отрезок от Перевального до Алушты будет реконструирован для увеличения пропускной способности. Участок от Алушты до Ялты тоже реконструируется путем расширения дороги в узких местах.

В курортный сезон на Южный берег Крыма поток транспорта составляет 20-25 тысяч автомобилей в сутки. Сейчас транспортный поток зажат в Симферополе на проспекте Победы, на объездной и в микрорайоне «Марьино». Заторы наблюдаются в республиканской столице и в межсезонье, а летом город может парализовать, поэтому вариант с быстрой доставкой на ЮБК жизненно необходим.

Выход, в том числе из этой конкретной ситуации, был озвучен на высшем уровне. Правительство РФ утвердило схему территориального планирования на полуострове, предусматривающую строительство восточного обхода Симферополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Керчи показали фильм о первом выстреле Великой Отечественной войны
Дорога от «Тавриды» до Ялты должна пропускать до 25 тысяч автомобилей в сутки
Воспитанник ялтинского детского морского центра вернулся из парусной кругосветки
Ярмарка современного искусства пройдет в Симферополе
В Алуште построят надземный пешеходный переход
Руководитель «Поискового движения России» призвала главу Крыма решить вопрос с захоронением 800 солдат армии Долгорукова
Украинские пограничники начали измерять температуру всем туристам
Пенсионерка погибла при столкновении трех машин в Судаке
Непогода в Крыму: На Ай-Петри идет снег, а на набережной Ялты - шторм
Женщина стала причиной поножовщины в баре Симферополя
Крымские томаты отправятся на материк
Ко Дню Победы скверы Симферополя украсят десятками тысяч цветов
На месяц раньше обычного: В Крыму объявили пожароопасный сезон
Тонкий, зато длинный: В Ялте к 8 марта приготовят необычный вишневый пирог
Сильный ветер повредил десятки деревьев в Симферополе
На крымской таможне конфисковали 65 килограммов женской одежды
Женщины хотят отмечать 8 марта в Крыму: Едут жители Москвы, Ростова-на-Дону и Петербурга
Пансионат под Судаком продадут на аукционе
В Феодосии мужчина угрожал охраннику супермаркета ножом