2020-02-28T19:35:37+03:00
75 лет Великой Победы

В Керчи показали фильм о первом выстреле Великой Отечественной войны

Он произошел в Севастополе за час до официального нападения на СССР
Анна КИРИЕНКО
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Война в Севастополе началась на несколько часов раньше. Фото: кадр из фильма "Первый выстрел"Война в Севастополе началась на несколько часов раньше. Фото: кадр из фильма "Первый выстрел"
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В Керчи на VIII всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения» представили документальный фильм «Первый выстрел» автора и режиссера Сергея Абрамова. Лента повествует о самом первом выстреле Советского Союза по немецким захватчикам за час до официального нападения фашистской Германии.

Как передает агентство «ForPost», в фильме впервые названы имена командиров Люфтваффе, осуществивших налет на Севастополь в три утра 22 июня 1941 года, а также названо имя советского командира – лейтенанта Ивана Козовника, 74-я зенитная батарея которого дала первый в истории залп по немецким захватчикам.

Фильм стал открытием конференции, а его автор удостоен специального диплома «За вклад в летопись Великой Отечественной войны».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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