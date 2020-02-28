В Керчи показали фильм о первом выстреле Великой Отечественной войны
В Керчи на VIII всероссийской научно-практической конференции «Военно-исторические чтения» представили документальный фильм «Первый выстрел» автора и режиссера Сергея Абрамова. Лента повествует о самом первом выстреле Советского Союза по немецким захватчикам за час до официального нападения фашистской Германии.
Как передает агентство «ForPost», в фильме впервые названы имена командиров Люфтваффе, осуществивших налет на Севастополь в три утра 22 июня 1941 года, а также названо имя советского командира – лейтенанта Ивана Козовника, 74-я зенитная батарея которого дала первый в истории залп по немецким захватчикам.
Фильм стал открытием конференции, а его автор удостоен специального диплома «За вклад в летопись Великой Отечественной войны».
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ИСТОЧНИК KP.RU