Погода в Крыму 29 февраля: Туманы и небольшие дожди
Последний день февраля будет довольно теплым, как для зимы.
- В субботу погоду на полуострове будет определять холодный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха -2…+3, максимальная +6…+11, - рассказали в крымском гидрометцентре.
ПО всему полуострову - облачно с прояснениями.
Вода в Черном море прогрелась до +9 в районе Феодосии, Алушты и Ялты. В Севастополе температура воды +8, в Черноморском +6. В Керченском проливе +7.
ИСТОЧНИК KP.RU