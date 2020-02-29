2020-02-29T08:29:06+03:00
Общество

Погода в Крыму 29 февраля: Туманы и небольшие дожди

Воздух прогреется до +11
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Последний день февраля будет довольно теплым, как для зимы.

- В субботу погоду на полуострове будет определять холодный атмосферный фронт. Ночью без существенных осадков, утром и днем пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура воздуха -2…+3, максимальная +6…+11, - рассказали в крымском гидрометцентре.

ПО всему полуострову - облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +9 в районе Феодосии, Алушты и Ялты. В Севастополе температура воды +8, в Черноморском +6. В Керченском проливе +7.

ИСТОЧНИК KP.RU

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