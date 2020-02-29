2020-02-29T10:22:19+03:00
Происшествия

В Крыму содержали фальшивого «сотрудника ФСБ», который выманивал у людей деньги

Настоящие работники спецслужбы взяли мошенника с поличным [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Мошенника, представлявшегося сотрудником ФСБ, взяли с поличным. Скриншот оперативного видеоМошенника, представлявшегося сотрудником ФСБ, взяли с поличным. Скриншот оперативного видео
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В Севастополе сотрудники ФСБ задержали уроженца Еревана, который представлялся работником спецслужб и выманивал у доверчивых граждан деньги.

Так, житель Томска переехал в Крым и хотел устроиться в местный главк Следственного комитета, но не получил желаемое место. В январе 2020 года он встретился с предприимчивым уроженцем Еревана, который представился начальником отдела по информационным вопросам УФСБ и, конечно же, предложил по доброте душевной решить все проблемы.

Через некоторое время мошенник встретился с жителем Томска и заявил, что «решил вопрос положительно», но нужно «отблагодарить» людей. Всего придется заплатить 60 тысяч долларов США, но передавать ее можно по частям.

Доверчивый соискатель согласился.

Конечно же, сотрудником ФСБ «решатель» не являлся, помогать жителю Томска даже не думал. В феврале 2020 года при передаче первой части «благодарности» (23 тысячи долларов) мошенника задержали с поличным настоящие сотрудники ФСБ.

- Свою вину задержанный признал полностью. Возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - рассказали в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

Ленинский райсуд Севастополя арестовал подозреваемого на два месяца.

Следователи предполагают, что от действий мошенника могли пострадать и другие люди.

ФСБ в Крыму задержала мошенника, который представлялся сотрудником спецслужб.Оперативное видео

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В Крыму содержали фальшивого «сотрудника ФСБ», который выманивал у людей деньги
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