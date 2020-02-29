В Крыму пройдет Эстафета Победы

29 Февр. 2020 2020-02-29T12:40:34+03:00

С 9 по 17 марта

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В Крыму пройдет этап Эстафеты Победы, которую организуют пограничники стран СНГ. Участники пробегут по разным городам полуострова с 9 по 17 марта.

В частности, мероприятие пройдет в Армянске, Симферополе, Джанкое, Евпатории, Бахчисарае, Севастополе, Феодосии и Керчи.

Эстафета Победы пройдет не только по территории России. В акции принимают участие Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Абхазия и Южная Осетия, Узбекистан, а также Кыргызская Республика.

- Эстафета уже стартовала 5 февраля в Мурманске и Бресте. Завершится она 28 мая у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, - рассказали в пресс-службе ПУ ФСБ по Республике Крым.

КОНКРЕТНО

Эстафета Победы в Крыму пройдет по следующим городам:

9 марта - г. Симферополь,

10 марта - г. Джанкой,

11 марта - г. Армянск,

12 марта - пгт Черноморское,

13 марта - г. Евпатория,

14 марта - г. Бахчисарай,

15 марта - г. Севастополь,

16 марта - г. Феодосия,

17 марта - г. Керчь.

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ИСТОЧНИК KP.RU