Денег нет: Волонтеры прекратили выдавать социальные обеды в Севастополе

29 Февр. 2020 2020-02-29T13:37:04+03:00

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В Севастополе закрывается волонтерский проект по обеспечению малоимущих социальными обедами. В течение полугода активисты движения "Сердце Севастополя" ежедневно кормили пенсионеров, людей без определенного места жительства, горячими блюдами. Но активисты столкнулись с недостатком финансирования.

У волонтеров нет холодильников достаточной вместительности и мощности, чтобы обеспечить бесплатными обедами всех желающих, нет газовых плит с большим количеством конфорок, нет отдельного помещения для кухни.

- Все донации в нашем движении носят стихийный характер, и средняя сумма ежемесячных сборов равно 34 600 рублям. Этих денег не хватает в последнее время даже на приобретение необходимого для адресной помощи, - говорится на официальной странице движения ВКонтакте.

В последний день зимы, 29 февраля, волонтеры привезли на пункты выдачи последнюю партию социальных обедов.

- Это самый кошмарный день. Бабушки, которым мы объясняем, что проект закрылся, просто со слезами на глазах. Это больно, это очень больно, - сетует лидер движения "Сердце Севастополя" Анастасия Макеева.

Ранее движение искало спонсоров для создания социального кафе в Севастополе, однако найти таких благотворителей не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU