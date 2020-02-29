В курортной Оленевке сорвали сроки строительства водовода

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:14:42+03:00

Михаил Храмов приехал в Оленевку с инспекцией. Фото: пресс-служба Минстроя РК

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Подрядчик, который должен был построить водовод в курортном поселке Оленевка Черноморского района Крыма, сорвал сроки. С ним расторгнут договор и выберут нового исполнителя.

Строительство, напомним, ведется в рамках Федеральной целевой программы.

- Основная задача – завершить работы по монтажу сетей на центральной улице Ленина, передать фронт работ дорожникам до середины апреля и привести в порядок улицу к курортному сезону, - написал на своей странице глава Минстроя РК Михаил Храмов.

Он отметил, что при этом строительство очистных сооружений в рамках ФЦП идет строго по графику, сети газоснабжения тоже должны сдать в срок.

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ИСТОЧНИК KP.RU