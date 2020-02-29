2020-02-29T16:14:42+03:00
Экономика

В курортной Оленевке сорвали сроки строительства водовода

С подрядчиком разорвали договор
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Михаил Храмов приехал в Оленевку с инспекцией. Фото: пресс-служба Минстроя РКМихаил Храмов приехал в Оленевку с инспекцией. Фото: пресс-служба Минстроя РК
Изменить размер текста:

Подрядчик, который должен был построить водовод в курортном поселке Оленевка Черноморского района Крыма, сорвал сроки. С ним расторгнут договор и выберут нового исполнителя.

Строительство, напомним, ведется в рамках Федеральной целевой программы.

- Основная задача – завершить работы по монтажу сетей на центральной улице Ленина, передать фронт работ дорожникам до середины апреля и привести в порядок улицу к курортному сезону, - написал на своей странице глава Минстроя РК Михаил Храмов.

Он отметил, что при этом строительство очистных сооружений в рамках ФЦП идет строго по графику, сети газоснабжения тоже должны сдать в срок.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В курортной Оленевке сорвали сроки строительства водовода
Норвегия отказалась выдать визу крымскому журналисту
Денег нет: Волонтеры прекратили выдавать социальные обеды в Севастополе
В Крыму пройдет Эстафета Победы
В Крыму задержали фальшивого «сотрудника ФСБ», который выманивал у людей деньги
Погода в Крыму 29 февраля: Туманы и небольшие дожди
В Керчи показали фильм о первом выстреле Великой Отечественной войны
Дорога от «Тавриды» до Ялты должна пропускать до 25 тысяч автомобилей в сутки
Воспитанник ялтинского детского морского центра вернулся из парусной кругосветки
Ярмарка современного искусства пройдет в Симферополе
В Алуште построят надземный пешеходный переход
Руководитель «Поискового движения России» призвала главу Крыма решить вопрос с захоронением 800 солдат армии Долгорукова
Украинские пограничники начали измерять температуру всем туристам
Пенсионерка погибла при столкновении трех машин в Судаке
Непогода в Крыму: На Ай-Петри идет снег, а на набережной Ялты - шторм
Женщина стала причиной поножовщины в баре Симферополя
Крымские томаты отправятся на материк
Ко Дню Победы скверы Симферополя украсят десятками тысяч цветов
На месяц раньше обычного: В Крыму объявили пожароопасный сезон
Тонкий, зато длинный: В Ялте к 8 марта приготовят необычный вишневый пирог
Сильный ветер повредил десятки деревьев в Симферополе
На крымской таможне конфисковали 65 килограммов женской одежды
Женщины хотят отмечать 8 марта в Крыму: Едут жители Москвы, Ростова-на-Дону и Петербурга
Пансионат под Судаком продадут на аукционе
В Феодосии мужчина угрожал охраннику супермаркета ножом