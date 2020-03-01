2020-03-01T11:21:47+03:00
Экономика

Два крымских застройщика стали фигурантами дела о банкротстве

Граждане, пострадавшие от их действий, могут обратиться за компенсацией ущерба
Анастасия ЖУКОВА
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Арбитражный суд Республики Крым начал производства по делу о банкротстве в отношении двух застройщиков - ООО «Алупка Резорт» и ЖСК «Чайный дом». Об этом сообщает Служба государственного строительного надзора Республики Крым.

- Граждане-участники строительства многоквартирных домов ООО «Алупка Резорт» и ЖСК «Чайный дом» имеют право предъявить свои требования о признании указанных застройщиков несостоятельными (банкротами) в порядке упрощенной процедуры, - говорится в сообщении пресс-службы Стройнадзора.

Граждане, пострадавшие от действий застройщиков ООО «Алупка Резорт» и ЖСК «Чайный дом», обратиться за консультацией в некоммерческую организацию «Крымский республиканский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» (сайт http://fondcrimea214.ru).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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