2020-03-01T08:24:13+03:00
Общество

Погода в Крыму 1 марта: Сухо и солнечно

Температура до +12
Анастасия ЖУКОВА
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Первый день весны обещает быть теплымПервый день весны обещает быть теплымФото: Анастасия ЖУКОВА
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В первый день весны в Крыму будет сухая и солнечная погода. Как объясняют синоптики, на полуостров пришел антициклон.

- Ветер изменит направление на восточное, юго-восточное. Ночная температура воздуха понизится до 0…-5, на побережье +1…+6, дневная составит +7…+12.

Существенных осадков не ожидается, а вот температура в ближайшие дни будет подниматься до +20.

По всему полуострову - переменная облачность. Температура моря от +6 до +9.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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