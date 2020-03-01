Погода в Крыму 1 марта: Сухо и солнечно
Температура до +12
Первый день весны обещает быть теплымФото: Анастасия ЖУКОВА
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В первый день весны в Крыму будет сухая и солнечная погода. Как объясняют синоптики, на полуостров пришел антициклон.
- Ветер изменит направление на восточное, юго-восточное. Ночная температура воздуха понизится до 0…-5, на побережье +1…+6, дневная составит +7…+12.
Существенных осадков не ожидается, а вот температура в ближайшие дни будет подниматься до +20.
По всему полуострову - переменная облачность. Температура моря от +6 до +9.
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ИСТОЧНИК KP.RU