Погода в Крыму на 2 марта: Тепло и без осадков

2 Март 2020 2020-03-02T09:48:44+03:00

Воздух на полуострове прогреется до +15 Фото: Юрий ЮГАНСОН

Воздух прогреется до +15

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Опасных метеорологических явлений на полуострове не ожидается, передает крымский гидрометцентр.

Так, в Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +12…+14.

В Севастополю переменная облачность. Без осадков.Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +11…+13.

На ЮБК переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17м/с. Температура воздуха ночью +5…+7; днем +10…+12.

В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +9…+11.

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ИСТОЧНИК KP.RU