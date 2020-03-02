Погода в Крыму на 2 марта: Тепло и без осадков
Опасных метеорологических явлений на полуострове не ожидается, передает крымский гидрометцентр.
Так, в Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2; днем +12…+14.
В Севастополю переменная облачность. Без осадков.Ветер юго-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +11…+13.
На ЮБК переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами до 17м/с. Температура воздуха ночью +5…+7; днем +10…+12.
В Керчи переменная облачность, без осадков. Ветер ночью восточный 5-10 м/с, днем южный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +9…+11.
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ИСТОЧНИК KP.RU