Экстремалы России хотят в Крым
Крым лидирует в списке самых желанных направлений у любителей экстремального отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru.
В Крыму есть возможность заниматься роупджампингом (прыжки с веревкой с высоких объектов), зиплайном (спуск по стальному канату), скайлайном (хождение по натянутой стропе), каякингом (спуск по горным рекам), а также виндсерфингом, вэйкбордингом и дайвингом.
Десять направлений, самых желанных для экстремального отдыха в этом году:
1. Крым, 35%
2. Камчатка, 18,3%
3-4. Горный Алтай и озеро Байкал по 13,3%
5. Абхазия, 6,67%
6. Карелия, 5%
7. Краснодарский край, 3,3%
8-9-10. Приэльбрусье и Карачаево-Черкесия, Хакасия и Ямал по 1,67%
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ИСТОЧНИК KP.RU