Экстремалы России хотят в Крым

2 Март 2020 2020-03-02T09:42:15+03:00

На полуострове можно найти себе занятие по душе: от прыжков с веревкой до дайвинга

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Крым лидирует в списке самых желанных направлений у любителей экстремального отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

В Крыму есть возможность заниматься роупджампингом (прыжки с веревкой с высоких объектов), зиплайном (спуск по стальному канату), скайлайном (хождение по натянутой стропе), каякингом (спуск по горным рекам), а также виндсерфингом, вэйкбордингом и дайвингом.

Десять направлений, самых желанных для экстремального отдыха в этом году:

1. Крым, 35%

2. Камчатка, 18,3%

3-4. Горный Алтай и озеро Байкал по 13,3%

5. Абхазия, 6,67%

6. Карелия, 5%

7. Краснодарский край, 3,3%

8-9-10. Приэльбрусье и Карачаево-Черкесия, Хакасия и Ямал по 1,67%

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ИСТОЧНИК KP.RU