В Крыму насчитали более 200 автобусов, которые ездят не по своим маршрутам
За два дня сотрудники государственного унитарного предприятия «Крымавтотранс» нашли 235 автобусных рейсов, которые нарушили маршрутную схему движения. По информации пресс-службы предприятия, проводился мониторинг рейсов, отправляющихся с автостанции «Курортная» в Симферополе.
Так, 73 автобуса в направлении Алушты и Ялты по факту проходят по бульвару Ленина через центр города на улицу Киевскую и далее на выезд из города через остановку «Марьино». При этом водители подбирают пассажиров без билетов на нескольких остановках.
«Крымавтотранс» разработал предложения, чтобы устранить выявленные нарушения, и направил их организатору пассажирских перевозок - Министерству транспорта Крыма.
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ИСТОЧНИК KP.RU