В Крыму насчитали более 200 автобусов, которые ездят не по своим маршрутам

2 Март 2020 2020-03-02T11:05:53+03:00

Водители общественного транспорта идут на нарушение, чтобы подобрать пассажиров без билетов

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За два дня сотрудники государственного унитарного предприятия «Крымавтотранс» нашли 235 автобусных рейсов, которые нарушили маршрутную схему движения. По информации пресс-службы предприятия, проводился мониторинг рейсов, отправляющихся с автостанции «Курортная» в Симферополе.

Так, 73 автобуса в направлении Алушты и Ялты по факту проходят по бульвару Ленина через центр города на улицу Киевскую и далее на выезд из города через остановку «Марьино». При этом водители подбирают пассажиров без билетов на нескольких остановках.

«Крымавтотранс» разработал предложения, чтобы устранить выявленные нарушения, и направил их организатору пассажирских перевозок - Министерству транспорта Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU