2020-03-02T12:32:02+03:00
Общество

В санатории «АЙ-Петри» в выходные прошли два масштабных мероприятия для молодежи

Более 200 крымчан приехали на «Форум Молодежных советов Республики Крым» и форум «Медиа выходные»
Степан ОСТИНОВ
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Форумы прошли с 28 февраля по 1 марта.Форумы прошли с 28 февраля по 1 марта.
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В санатории «Ай-петри», который входит в сеть «Курорты Крыма», с 28 февраля по 1 марта параллельно прошли сразу два знаковых мероприятия для молодежи.

Так, «Форум Молодежных советов Республики Крым» собрал членов молодежных советов со всего полуострова.

- Именно эти ребята активно сотрудничают с властями и жителями своего региона. Участники форума узнали много нового и полезного для своей дальнейшей работы, почерпнули ценный опыт из выступлений знаковых спикеров, освоили новые инструменты и просто стали еще более сплоченной командой, - сообщают организаторы.

На параллельный форум «Медиа выходные» в южнобережную здравницу съехались крымские блогеры, начинающие журналисты, операторы и представители других профессий, работающие с масс-медиа. Молодые специалисты приняли участие в мастер-классах, а также интересном квесте по съемке видео-роликов. Авторы лучших работ получили награды от организаторов и получили новые предложения сотрудничества.

Участники форума «Медиа выходные» учились искусству масс-медиа на мастер-классах.

Участники форума «Медиа выходные» учились искусству масс-медиа на мастер-классах.

Всего санаторий «Ай-Петри» на этих выходных принял более 200 молодых и креативных крымчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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