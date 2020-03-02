В Симферополе откроют два новых детских сада к концу года
Два детских сада, которые строят в симферопольском микрорайоне «Жигулина Роща», сдадут в срок. Каждый из них рассчитан на 260 мест, в сумме они обойдутся в 400 миллионов рублей, пишет Крымское информационное агентство.
- Сегодня подрядчик в принципе идёт с графиком, проблем особых мы никаких не наблюдаем, поэтому уверены, что в декабре текущего года данные два объекта будут введены в эксплуатацию в полном объёме, - рассказала зампредседателя Совмина Крыма Евгений Кабанов.
Сейчас в республике проектируют 20 новых детских садов, строительство которых запланировано в рамках национальных проектов.
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ИСТОЧНИК KP.RU