В обход Инкерманского монастыря в Севастополе хотят пустить поезда
«Крымская железная дорога» планирует построить обход вокруг Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря в пригороде Севастополя. На портале госзакупок появился тендер на разработку проектно-сметной документации.
- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Обход Инкерманского Свято-Климентовского пещерного монастыря (на перегоне Мекензиевы горы - Инкерман II на 1529-1531 км)", - отмечено в документе.
Начальная цена контракта – около 60 миллионов рублей. Работы будут проводить в несколько этапов. До 15 июня текущего года должны завершиться инженерно-изыскательные работы и разработка вариантов схемы трассы. До 1 сентября закончится разработка проектно-сметной документации.
Работы выполняются в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2025 года.
Согласно документу, до 1 декабря 2020 года подрядчик должен сопровождать проектно-сметную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до получения положительного заключения.
Поступившие предложения рассмотрят 31 марта и 7 апреля. Заявки на конкурс можно подать до 24 марта.
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ИСТОЧНИК KP.RU