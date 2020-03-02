В обход Инкерманского монастыря в Севастополе хотят пустить поезда

2 Март 2020 2020-03-02T12:22:57+03:00

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«Крымская железная дорога» планирует построить обход вокруг Свято-Климентовского Инкерманского мужского монастыря в пригороде Севастополя. На портале госзакупок появился тендер на разработку проектно-сметной документации.

- Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации "Обход Инкерманского Свято-Климентовского пещерного монастыря (на перегоне Мекензиевы горы - Инкерман II на 1529-1531 км)", - отмечено в документе.

Начальная цена контракта – около 60 миллионов рублей. Работы будут проводить в несколько этапов. До 15 июня текущего года должны завершиться инженерно-изыскательные работы и разработка вариантов схемы трассы. До 1 сентября закончится разработка проектно-сметной документации.

Работы выполняются в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2025 года.

Согласно документу, до 1 декабря 2020 года подрядчик должен сопровождать проектно-сметную документацию в ФАУ «Главгосэкспертиза России» до получения положительного заключения.

Поступившие предложения рассмотрят 31 марта и 7 апреля. Заявки на конкурс можно подать до 24 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU