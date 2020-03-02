В Крыму 50 человек попали в карантин с подозрением на коронавирус

2 Март 2020 2020-03-02T13:46:20+03:00

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В Крыму и Севастополе на карантине по подозрению на коронавирус находятся 50 человек. Все они недавно вернулись из Китая. Карантин предполагает двухнедельное медицинское наблюдение, во время которого пациенты сдают анализы и получают лечение, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РК.

Чтобы находить в организме китайскую инфекцию, Роспотребнадзор России разработал два специальных теста, которые с 21 января можно пройти во всех регионах. Но подтвердить заражение коронавирусом может только геномный центр «Вектор» в Новосибирске.

Напомним, что 14 февраля из Севастопольской инфекционной больницы сбежала местная жительница Екатерина Р. После возвращения из Китая ее поместили на карантин. Девушка прошла часть необходимого обследования, но потом решила, что с нее хватит, и покинула больницу.

По словам главврача Севастопольской инфекционной больницы Инги Матяж, Екатерина не отличалась мягким характером и вела себя вызывающе:

- С того момента, когда она к нам поступила, девушка вела себя, мягко говоря не корректно. Она оскорбляла сотрудников, посылала их на определенные буквы, все это зафиксировано в рапортах, у секретаря и все это мы предоставляли в правоохранительные органы. Плюс ко всему, она умудрилась разбить стекло в боксе, то есть хулиганила, - говорит Инга Матяж. - Поведение Екатерины - нонсенс, оскорблять работников медучреждения, когда они при исполнении - это слишком.

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ИСТОЧНИК KP.RU