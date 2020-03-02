2020-03-02T13:46:20+03:00
Общество

В Крыму 50 человек попали в карантин с подозрением на коронавирус

Испытывающие недомогание крымчане проходят два специальных теста
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Архив "КП"Архив "КП"Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Крыму и Севастополе на карантине по подозрению на коронавирус находятся 50 человек. Все они недавно вернулись из Китая. Карантин предполагает двухнедельное медицинское наблюдение, во время которого пациенты сдают анализы и получают лечение, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по РК.

Чтобы находить в организме китайскую инфекцию, Роспотребнадзор России разработал два специальных теста, которые с 21 января можно пройти во всех регионах. Но подтвердить заражение коронавирусом может только геномный центр «Вектор» в Новосибирске.

Напомним, что 14 февраля из Севастопольской инфекционной больницы сбежала местная жительница Екатерина Р. После возвращения из Китая ее поместили на карантин. Девушка прошла часть необходимого обследования, но потом решила, что с нее хватит, и покинула больницу.

По словам главврача Севастопольской инфекционной больницы Инги Матяж, Екатерина не отличалась мягким характером и вела себя вызывающе:

- С того момента, когда она к нам поступила, девушка вела себя, мягко говоря не корректно. Она оскорбляла сотрудников, посылала их на определенные буквы, все это зафиксировано в рапортах, у секретаря и все это мы предоставляли в правоохранительные органы. Плюс ко всему, она умудрилась разбить стекло в боксе, то есть хулиганила, - говорит Инга Матяж. - Поведение Екатерины - нонсенс, оскорблять работников медучреждения, когда они при исполнении - это слишком.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
С Ай-Петри эвакуировали семью с 3-летним ребенком
Женщина гуляла по горам в Судаке и сломала ногу
Сбежавшую из карантина по коронавирусу жительницу Севастополя до сих пор не поймали
В Крыму 50 человек попали в карантин с подозрением на коронавирус
В обход Инкерманского монастыря в Севастополе хотят пустить поезда
В Симферополе откроют два новых детских сада к концу года
В санатории «АЙ-Петри» в выходные прошли два масштабных мероприятия для молодежи
В Крыму насчитали более 200 автобусов, которые ездят не по своим маршрутам
Погода в Крыму на 2 марта: Тепло и без осадков
Экстремалы России хотят в Крым
Рожденной в концлагере крымчанке отказывали в социальной помощи
«Пепел летел аж до центра»: В Феодосии горели заросли камышей
В Алуште полиция поймала трех наркосбытчиков
Два крымских застройщика стали фигурантами дела о банкротстве
Погода в Крыму 1 марта: Сухо и солнечно