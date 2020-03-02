Женщина гуляла по горам в Судаке и сломала ногу

2 Март 2020 2020-03-02T14:51:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 1 марта, 38-летняя женщина сломала ногу во время прогулки по горам рядом с пансионатом «Крымская весна» в селе Уютном городской округ Судак. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Спасатели прибыли на место ЧП и начали поиски пострадавшей. Спустя полчаса ее нашли на южной стороне горы Перчем. Спасатели поднялись к пострадавшей и наложили ей шину на сломанную ногу.

Женщину положили на носилки, спустили со склона к служебному автомобилю и доставили в больницу Судака.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU