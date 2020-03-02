В Симферополе и Севастополе 3 марта частично отключат электричество

2 Март 2020 2020-03-02T18:55:03+03:00

Свет отключат на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

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3 марта, во вторник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя на время отключат свет. Перебои с подачей электричества возникнут из-за ремонта трансформаторных подстанций и другого оборудования.

Где не будет электричества:

СИМФЕРОПОЛЬ

ул. Бетховена, 21,40-50(чет), 51, 53;

ул. Снайперов,4-16(чет)1-29(нечет);

ул. Комсомольская, 2,27, 29;

ул. Федько, 4, 6;

ул. Чайковского 32-48(чет), 35-39(нечет); ул. Братьев Айвазовских 26-48(чет), 29-41(нечет);

ул. Белая, 38-42(чет), 35-41(нечет);

ул. Сакская, 7-27(нечет); ул. Беспалова, 31-41, 35а, 35/13,106-110(чет); ул.Ломоносова14-

46(чет), 3-31(нечет);

ул. Нестерова, 2а 42(чет);

ул. Первомайская, 10-20, 20а,17-51(нечет); пер. Первомайский, 2-10,16-18 (чет)3-13(нечет);

пр. Вернадского, 141,141/2;

ул. Лескова, 2-56(чет), 3, 3а, 3б, 7-33 (нечет);

ул. Радищева, 8-38 (чет), 3-39 (нечет);

ул. Гончарова18-60(чет), 13-43(нечет); ул. Пирогова, 15, 17

СЕВАСТОПОЛЬ

с 08.00 до 17.00

пр. Генерала Острякова 118,122-130 (чет);

ул. Хрусталева 67-69 (нечет), 73-77 (нечет), 83-85 (нечет);

с 9.00 до 16.00

ул. Колобова, 21, подъезд 1-5.

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ИСТОЧНИК KP.RU