С Ай-Петри эвакуировали семью с 3-летним ребенком
В воскресенье, 1 марта, спасатели эвакуировали с плато Ай-Петри автомобиль, который застрял в снеге. В машине была семьях с 3-летним ребенком, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.
Об инциденте спасателям сообщили в 19.25, на место выехала дежурная смена. Они и вытащили из снежного заноса «Ниву». Водитель, его жена и маленький ребенок не пострадали и в медпомощи не нуждались.
Еще два автомобиля спасатели эвакуировали с горы Тырке. В снегу там застряли УАЗ «Патриот» и «Hyundai Galloper» из Симферополя.
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ИСТОЧНИК KP.RU