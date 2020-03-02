С Ай-Петри эвакуировали семью с 3-летним ребенком

2 Март 2020 2020-03-02T15:57:54+03:00

Они застряли на автомобиле в снегу

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В воскресенье, 1 марта, спасатели эвакуировали с плато Ай-Петри автомобиль, который застрял в снеге. В машине была семьях с 3-летним ребенком, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Об инциденте спасателям сообщили в 19.25, на место выехала дежурная смена. Они и вытащили из снежного заноса «Ниву». Водитель, его жена и маленький ребенок не пострадали и в медпомощи не нуждались.

Еще два автомобиля спасатели эвакуировали с горы Тырке. В снегу там застряли УАЗ «Патриот» и «Hyundai Galloper» из Симферополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU