Рыболовный крючок едва не убил лебедя в симферопольском парке

2 Март 2020 2020-03-02T17:41:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В симферопольском парке имени Гагарина один из лебедей едва не погиб, проглотив наживку вместе с рыболовным крючком. У птицы был поврежден пищевод, клюв и перепонки на лапах.

Экстренную операцию оплатили меценаты, если не она, то лебедь бы погиб, пишет Крым 24.

Сейчас вокруг прудов в Гагаринском парке установили несколько табличек с просьбами не кормить диких птиц хлебом. Симферопольские общественники вышли с инициативой запретить рыбалку в парке.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU