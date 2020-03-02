Рыболовный крючок едва не убил лебедя в симферопольском парке
В симферопольском парке имени Гагарина один из лебедей едва не погиб, проглотив наживку вместе с рыболовным крючком. У птицы был поврежден пищевод, клюв и перепонки на лапах.
Экстренную операцию оплатили меценаты, если не она, то лебедь бы погиб, пишет Крым 24.
Сейчас вокруг прудов в Гагаринском парке установили несколько табличек с просьбами не кормить диких птиц хлебом. Симферопольские общественники вышли с инициативой запретить рыбалку в парке.
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ИСТОЧНИК KP.RU