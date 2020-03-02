2020-03-02T17:41:35+03:00
Происшествия

Рыболовный крючок едва не убил лебедя в симферопольском парке

Экстренную операцию оплатили меценаты
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Крым 24Фото: Крым 24
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В симферопольском парке имени Гагарина один из лебедей едва не погиб, проглотив наживку вместе с рыболовным крючком. У птицы был поврежден пищевод, клюв и перепонки на лапах.

Экстренную операцию оплатили меценаты, если не она, то лебедь бы погиб, пишет Крым 24.

Сейчас вокруг прудов в Гагаринском парке установили несколько табличек с просьбами не кормить диких птиц хлебом. Симферопольские общественники вышли с инициативой запретить рыбалку в парке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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