Погода в Крыму 3 марта: Тепло и солнечно
Во вторник, 3 марта, будет теплая и солнечная погода: с юга и юго-запада в Крым пришел теплый воздух Средиземноморья
- Минимальная температура воздуха 0…+5, на побережье до +8; максимальная +15…+20, - рассказали в крымском гидрометцентре.
По всему полуострову - переменная облачность, без осадков.
Азовское море - всего +3 градуса тепла, Керченский пролив +5. Черное море уже прогрелось от +7 до +9, самая теплая водичка традиционно в Ялте и Алуште, самая холодная - в Евпатории и Черноморском.
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ИСТОЧНИК KP.RU