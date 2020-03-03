Погода в Крыму 3 марта: Тепло и солнечно

3 Март 2020 2020-03-03T08:02:37+03:00

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Во вторник, 3 марта, будет теплая и солнечная погода: с юга и юго-запада в Крым пришел теплый воздух Средиземноморья

- Минимальная температура воздуха 0…+5, на побережье до +8; максимальная +15…+20, - рассказали в крымском гидрометцентре.

По всему полуострову - переменная облачность, без осадков.

Азовское море - всего +3 градуса тепла, Керченский пролив +5. Черное море уже прогрелось от +7 до +9, самая теплая водичка традиционно в Ялте и Алуште, самая холодная - в Евпатории и Черноморском.

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ИСТОЧНИК KP.RU