2020-03-03T08:12:04+03:00
Общество

Крымчане ездят на Ай-Петри со стороны Бахчисарая несмотря на запреты МЧС

Спасатели призвали граждан подумать о собственной безопасности
Анастасия ЖУКОВА
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Люди не слушают спасателейЛюди не слушают спасателейФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымчане продолжают ездить на Ай-Петри со стороны Бахчисарая, хотя эта дорога закрыта с 4 февраля сразу по двум причинам: во-первых, там проводятся ремонтные работы, а во-вторых, зимой этот проезд становится небезопасным для личных авто.

Тем не менее, жители самостоятельно обустроили себе проезд через реку Сары-Узень и продолжают пользоваться дорогой на Ай-Петри вопреки всем запретам.

- Место, где повреждено дорожное покрытие, огорожено временными дорожными блоками, но несмотря на дорожные знаки, запрещающие движение во избежание чрезвычайных происшествий, граждане на личных авто упорно продолжают движение по этой дороге, - посетовал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Он отметил, что спасатели, безусловно, всегда готовы оказывать помощь пострадавшим, но настоятельно рекомендовал не пренебрегать собственной безопасностью и не использовать дорогу, которую перекрыли.

Ай-Петри - популярное место у крымчан и туристов, однако зимой и в начале весны поездка туда на личном транспорте небезопасна, лучше воспользоваться канатной дорогой, которая доставит прямо на живописное плато.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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