2020-03-03T09:14:08+03:00
Происшествия

Крымчанин выращивал марихуану в теплицах и отправился почти на 8 лет в тюрьму

Приговор уже вступил в законную силу [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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У мужчины изъяли 6 кило наркотиков дома, и еще 60 находилось в парниках. Фото: пресс-служба УФСБ по РКУ мужчины изъяли 6 кило наркотиков дома, и еще 60 находилось в парниках. Фото: пресс-служба УФСБ по РК
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Житель города Саки отправился в тюрьму за незаконное культивирование наркотических средств и попытку их сбыта.

29-летний крымчанин оборудовал парники и решил выращивать там не помидоры и не зелень, а марихуану.

Вот такие парники оборудовал "садовод-любитель". Фото: пресс-служба УФСБ по РК

Вот такие парники оборудовал "садовод-любитель". Фото: пресс-служба УФСБ по РК

В ноябре 2019 года его задержали сотрудники крымского управления ФСБ вместе с крымскими пограничниками.

По месту жительства задержанного обнаружили и изъяли более 6 килограммов наркотического средства каннабис, а еще более 60 кило нашли в упомянутых парниках.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г», ч.4, ст. 228.1 УК РФ) и в незаконном культивировании наркотических растений ( ч. 1 ст. 231 УК РФ).

Сакский райсуд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 7 лет и 8 месяцев.

Приговор вступил в законную силу, передает пресс-служба УФСБ по РК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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