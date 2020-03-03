2020-03-03T09:38:17+03:00
Общество

На 8 марта российские женщины предпочитают отдыхать в Крыму

Ялта и Севастополь лидируют в списке самых востребованных курортов на Международный женский день
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские курорты в десятке самых популярных мест отдыха на Черноморском побережье для женщин на 8 марта. Дамы планируют планируют отдых на море в начале весны на период от 1 до 12 ночей и потратят на проживание от 650 рублей до 2,5 тысячи рублей в сутки.

По информации сервиса бронирования жилья Tvil.ru, дешевле всего женщинам отдохнуть в марте в Алуште, Евпатории и Саках (менее чем за тысячу рублей в сутки).

Десять курортов, популярных для отдыха на море у женщин в марте:

1. Ялта - 1508,2 рублей / 4,7 ночи

2. Севастополь - 1590,5 рублей / 4,4 ночи

3. Сочи - 1529,7 рублей / 6 ночей

4. Феодосия - 1095,3 рублей / 3 ночи

5. Новороссийск - 1300 рублей / 1 ночь

6. Саки - 900 рублей / 5 ночей

7. Мисхор - 1200 рублей / 12 ночей

8. Евпатория - 800 рублей / 3 ночи

9. Алушта - 650 рублей / 5 ночей

10. Геленджик - 2500 рублей / 6 ночей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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