2020-03-03T10:25:19+03:00
Общество

В Симферопольском районе накрыли подпольный алкогольный цех

Заведено уголовное дело, оно направлено в суд для рассмотрения по существу
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Трех жителей Симферопольского района Крыма обвиняют в сбыте некачественной алкогольной продукции. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в суд направлено уголовное дело в отношении них.

В надзорном ведомстве уточнили, что обвиняемые изготовили, а затем хранили и перевозили больше шести тысяч литров спиртосодержащей жидкости, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья людей. Нарушители продали больше пяти литров такой продукции.

Прокуратурой Симферопольского района утверждено обвинительное заключение по п. «а» ч.2 ст.238 УК РФ - производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нарушителям грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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