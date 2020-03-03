2020-03-03T12:01:22+03:00
Происшествия

В Симферополе мошенник обманул микрокредитную организацию

Он взял займ под ПТС автомобиля, а потом восстановил документ, как утерянный
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Анастасия ЖУКОВА
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Полицейские задержали жителя Симферополя, который обманул микрокредитную организацию. Мужчина сразу признался в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Мошенник рассказал, что он занимается куплей-продажей машин. Он взял микрозайм под залог паспорта транспортного средства (ПТС) одного из купленных автомобилей. Через некоторое время мужчина написал заявление о том, что он потерял ПТС и восстановил его, а автомобиль он обменял на другой.

Полученные деньги он потратил на себя. Против мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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