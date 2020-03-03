В Симферополе мошенник обманул микрокредитную организацию

3 Март 2020 2020-03-03T12:01:22+03:00

Он взял займ под ПТС автомобиля, а потом восстановил документ, как утерянный

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали жителя Симферополя, который обманул микрокредитную организацию. Мужчина сразу признался в содеянном. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Мошенник рассказал, что он занимается куплей-продажей машин. Он взял микрозайм под залог паспорта транспортного средства (ПТС) одного из купленных автомобилей. Через некоторое время мужчина написал заявление о том, что он потерял ПТС и восстановил его, а автомобиль он обменял на другой.

Полученные деньги он потратил на себя. Против мужчины возбудили уголовное дело за мошенничество, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU