2020-03-03T12:25:02+03:00
Общество

Радио КП-Крым возобновляет регулярные выпуски местных новостей

Новости будут выходить по будням с 7.30 до 20.30
Степан ОСТИНОВ
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Симферопольский филиал «Комсомольской правды» возобновляет регулярные выпуски местных новостей на радио «КП-Крым».

Информационные сообщения будут выходить на радио по будням каждый час - с 7.30 до 20.30.

- За три минуты мы сжато и информативно расскажем о самых важных и актуальных событиях для Крымского полуострова и его жителей. Благодаря Радио КП-Крым жители полуострова и севастопольцы всегда будут в курсе всех свежих новостей, - рассказала радиоведущая Елена Ильницкая.

Напомним, радио КП-Крым вещает на частотах 107,8 (Симферополь), 107,7 (Севастополь) и 103,6 (Керчь). Наше радио ежедневно слушают больше 25 тысяч жителей Крыма и Севастополя.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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