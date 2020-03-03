Радио КП-Крым возобновляет регулярные выпуски местных новостей

3 Март 2020 2020-03-03T12:25:02+03:00

Новости будут выходить по будням с 7.30 до 20.30

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Симферопольский филиал «Комсомольской правды» возобновляет регулярные выпуски местных новостей на радио «КП-Крым».

Информационные сообщения будут выходить на радио по будням каждый час - с 7.30 до 20.30.

- За три минуты мы сжато и информативно расскажем о самых важных и актуальных событиях для Крымского полуострова и его жителей. Благодаря Радио КП-Крым жители полуострова и севастопольцы всегда будут в курсе всех свежих новостей, - рассказала радиоведущая Елена Ильницкая.

Напомним, радио КП-Крым вещает на частотах 107,8 (Симферополь), 107,7 (Севастополь) и 103,6 (Керчь). Наше радио ежедневно слушают больше 25 тысяч жителей Крыма и Севастополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU